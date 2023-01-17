село Новая Уда, село Новая Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Новая Уда

Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Ново-Удинская волость
673Мамруковская д.крестьяне236
673Мамруковская д.поселенцы43

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Усть-Удинский район
652528Новая Удасело54°02'103°37'N-48-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Усть-Удинский муниципальный район, Новоудинское сельское поселение
25646428101с Новая Удасело
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