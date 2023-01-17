Новая Тухинь
Дубровенский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
368. Новый Тухин, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 43, жителей 328, волостное правление, церковь православная, школа. В 10 верстах — станция железнодоро Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Новая Тухинь, в нем Ново-Тухинское вол. прав. торговом тр. р. Днепре и реч. ТухинкеНово-Тухин. с. о. 71235254Ново-Тухин. пр. 11035
8Дер. Старая ТухиньМоск.-Бр. ж. д. реч. ТухинкеГончаровск. с. о. 52200199Ново-Тухин. пр. 10833
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Новая Тухинь17
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Новая Тухинь23