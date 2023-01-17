деревня Новая Тухинь, деревня Новая Тухинь, Дубровенский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Новая Тухинь

Дубровенский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Новотухинская волость
368. Новый Тухин, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 43, жителей 328, волостное правление, церковь православная, школа. В 10 верстах — станция железнодоро Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Ново-Тухинская волость
1Село Новая Тухинь, в нем Ново-Тухинское вол. прав. торговом тр. р. Днепре и реч. ТухинкеНово-Тухин. с. о. 71235254Ново-Тухин. пр. 11035
8Дер. Старая ТухиньМоск.-Бр. ж. д. реч. ТухинкеГончаровск. с. о. 52200199Ново-Тухин. пр. 10833

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Дубровенский район, Застенковский сельсовет
д Новая Тухинь17

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Дубровенский район, Осинторфский сельсовет
д. Новая Тухинь23
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