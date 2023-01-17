Малояблоново
Прохоровский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
949Малое Яблоково, с. каз.при руч. Плужном.356100478485Церковь православная 1. Ярмарки 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
448. М. Яблоново, село бывшее государственное, дворов 130, жителей 1072, церковь православная, молитвенный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
115900Малояблоновосело50°55'36°43'M-37-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14646444116с Малояблоновосело