деревня Мельниковская, деревня Мельниковская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1886) — Familio

Мельниковская

Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Великониколаевская волость
631. Мельниковская (Кундошара), деревня бывшая удельная, при речке Игашке, дворов 8, жителей 64, кирпичный завод
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