Шабельское
Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2186Шабельск (Сазальник, Сазанлык), мест. вл.при Азовском море.11524150589598Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
650. Шабельск (Сазальник), местечко бывшее владельческое, при Азовском море, дворов 218, жителей 1975, церковь православная, 3 лавки, рыбн. з., ренсковый погреб
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
4811Шабельский поселок, Шабельской волости, при Азовском м.544386124052389Волостное и сельское правление, 1 церковь, народное училище, церковно-приходская школа, 4 масл. зав., 1 пар. мел., 6 ветр. мел.190150—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
160193Шабельскоесело46°51'00"38°29'00"L-37-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3659416101с Шабельское#Н/Д