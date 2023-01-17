село Шабельское, село Шабельское, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Шабельское

Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд
2186Шабельск (Сазальник, Сазанлык), мест. вл.при Азовском море.11524150589598Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд, Глафировская волость
650. Шабельск (Сазальник), местечко бывшее владельческое, при Азовском море, дворов 218, жителей 1975, церковь православная, 3 лавки, рыбн. з., ренсковый погреб

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Шабельская волость
4811Шабельский поселок, Шабельской волости, при Азовском м.544386124052389Волостное и сельское правление, 1 церковь, народное училище, церковно-приходская школа, 4 масл. зав., 1 пар. мел., 6 ветр. мел.190150

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Щербиновский район
160193Шабельскоесело46°51'00"38°29'00"L-37-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Щербиновский муниципальный район, Шабельское сельское поселение
3659416101с Шабельское#Н/Д
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