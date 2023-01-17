деревня Новое Село, деревня Новое Село, Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Новое Село

Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5632Новое Село, д. каз.при р. Волге.481563180226
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Кимрская волость
393. Новое Село, деревня бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 75, жителей 380, 2 лавки, 2 сапожн. м., портн. м. (Часть Кимрской волости находится по другую сторон Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Белгородская волость
58Село Новое110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
129483Новое Селодеревня56°53'37°28'O-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кимрский муниципальный район, Титовское сельское поселение
28628432146д Новое Селодеревня
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