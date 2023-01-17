село Русско-Высоцкое, село Русско-Высоцкое, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Русско-Высоцкое

Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Петергофский уезд
3499Высоцкое Русское, с. вл.при колодцах.3028¾68295291Церковь православная. Волостное училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Петергофский уезд, Витинская волость
481. Высоцкое, село бывшее владельческое, дворов 113, жителей 512, церковь православная, 2 школы, 2 лавки, 2 постоялых двора

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Витинская волость
Высоцкое д.232 стан8124 участок32станция Кипень.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район
32075Русско-Высоцкоесело59°42'29°56'O-35-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение
41630444101с Русско-Высоцкоесело
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