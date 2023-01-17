село Казанское, село Казанское, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Казанское

Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
1032Казанское, с. вл.при рч. Красивой Мечи.4025137461Церковь православная 1. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Ивановско-Казанская волость
198. Казанское, село бывшее владельческое и государственное, при речке Красивой Мечи, дворов 18, жителей 130, церковь православная, ярмарка 8-го июля.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Тепло-Огаревский район
388933Казанскоесело53°29'с.ш.37°44'в.д.N-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Тепло-Огаревский муниципальный район, Волчье-Дубравское сельское поселение
70642420196с Казанскоесело
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