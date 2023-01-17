село Нижняя Ярославка, село Нижняя Ярославка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Нижняя Ярославка

Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2192Нижняя Ярославка, с. каз.при рч. Ярославке.672318010531175Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Ольховская волость
860. Н. Ярославка, село бывшее государственное, при речке Ярославке, дворов 180, жителей 1993, церковь православная, школа

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Ольховская волость
село Нижняя-Ярославка«Сосновская» п.-т. кон.6720

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сосновский район
64819Нижняя Ярославкасело53°15'41°03'N-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Ламский сельсовет
68634440106с Нижняя Ярославкасело
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