село Бацкино, село Бацкино, Дятьковский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Бацкино

Дятьковский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
913Бацкино, с. вл.при рч. Бацкине.731337216244Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Фошнянская волость
302. Бацкино, село бывшее владельческое, дворов 70, жителей 612, церковь православная, постоялый двор, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дятьковский район
66509Бацкиносело53°44'с.ш.33°58'в.д.N-36-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дятьковский муниципальный район, Ивотское городское поселение
15616156106с Бацкиносело
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