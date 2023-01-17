село Сухосолотино, село Сухосолотино, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Сухосолотино

Ивнянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1572Сухая Солотина, с. каз. и вл.при рч. Сухой Солотинке.263173744802Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Кочетовская волость
670. Сухая Солотина, село бывшее государственное, при речке Солотинке, дворов 207, жителей 1377, церковь православная, школа, 14 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Ивнянский район
134159Сухосолотиносело50°59'36°24'M-37-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Ивнянский муниципальный район, Сухосолотинское сельское поселение
14638444101с Сухосолотиносело
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