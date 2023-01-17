Красное Ефремово
Шотовская волость, Старорусский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список важнейших селений
922. Ефремово, село бывшее государственное, при реке Порусье, дворов 22, жителей 156, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 2 лав Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
10Ефремово (с.)4-го стана, 7-го зем. уч.Ефремовского2525909018035++земледелие——река Порусья.Церковь, часовня, земская школа, волостное правление вин. лав., 2 мелочные лавки, смежно с погостом Ефремово.