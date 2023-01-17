деревня Шершалан, деревня Шершалан, Сюкеевская волость, Тетюшский уезд (на 1914) — Familio

Шершалан

Сюкеевская волость, Тетюшский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1884Малые Каратаи (Шершаланы), д. каз.при рч. Кляре.31692296315
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Сюкеевская волость
1130. Шершаланы (М. Каратаи), деревня бывшая государственная, при речке М. Кляре, дворов 128, жителей 588

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Сюкеевская волость
с. Шершаланы, Сюкеевскойрусские и мордва924
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