село Алейниково, село Алейниково, Стародубский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Алейниково

Стародубский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Стародубский уезд
3166Алейников (Олейников), хут. казач.при руч. Стративке.3010125363380
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Соловская волость
934. Алейниковы Хутора, деревня бывшая государственная, дворов 110, жителей 848, питейный дом, ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Стародубский район
69640Алейниковосело52°19'с.ш.32°41'в.д.N-36-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Стародубский муниципальный район, Воронокское сельское поселение
15650412106с Алейниковосело
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