деревня Бачкун, деревня Бачкун, Ярковский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Бачкун

Ярковский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тюменский округ
3241Бачкунская, д. каз.при рч. Камчатке.1462892235293Часовня православная 1.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюменский уезд , Караульноярская волость
Бачкун д., при оз. Бачкунском, на прос. дор.120153259571

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Ярковский район
191910Бачкундеревня57°42'67°06'O-42-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Ярковский муниципальный район, Гилевское сельское поселение
71658410106д Бачкундеревня
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