Бачкун
Ярковский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3241Бачкунская, д. каз.при рч. Камчатке.1462892235293Часовня православная 1.Показать скан
Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Бачкун д., при оз. Бачкунском, на прос. дор.120153259571—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
191910Бачкундеревня57°42'67°06'O-42-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
71658410106д Бачкундеревня