село Русско-Никольское, село Русско-Никольское, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Русско-Никольское

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
615Никольское (Кашаевка), с. каз. и вл.при рруч. Ноксазге, Шичкилее и Пичварге.269123465495Церковь православная 1. Завод поташный. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Черкасская волость
395. Никольское (Шичкилей), село бывшее владельческое и государственное, при речке Шичкилее, дворов 306, жителей 1827, церковь православная, 2 школы, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
47017Русско-Никольскоесело53°25'43°03'N-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Черкасский сельсовет
56654416116с Русско-Никольскоесело
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