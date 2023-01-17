Русско-Никольское
Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
615Никольское (Кашаевка), с. каз. и вл.при рруч. Ноксазге, Шичкилее и Пичварге.269123465495Церковь православная 1. Завод поташный. Мельниц 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
395. Никольское (Шичкилей), село бывшее владельческое и государственное, при речке Шичкилее, дворов 306, жителей 1827, церковь православная, 2 школы, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47017Русско-Никольскоесело53°25'43°03'N-38-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56654416116с Русско-Никольскоесело