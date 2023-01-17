село Матвеевка, село Матвеевка, Сорочинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Матвеевка

Сорочинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1265Матвеевка (Воробьевка), с. каз.при вершине рч. Воробьевки.10963132498472Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Матвеевская волость
731. Матвеевка (Воробьевка), село бывшее государственное, при речке Воробьевке, дворов 203, жителей 1321, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь право Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Сорочинский район
72071Матвеевкасело52°09'с.ш.53°18'в.д.N-39-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Сорочинский
53727000181с Матвеевкасело
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