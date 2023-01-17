село Клейменовка, село Клейменовка, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Клейменовка

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
146Клейменовка, с. каз.при ручье.8035120494503Церковь православная 1. Маслобойня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Липяговская волость
51. Клейменовка, село бывшее государственное, дворов 165, жителей 1383, церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
46921Клейменовкасело52°53'44°08'N-38-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Междуреченский сельсовет
56629434121с Клейменовкасело
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