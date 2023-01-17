хутор Харьковка, хутор Харьковка, Каменский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Харьковка

Каменский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Каменская станица
4620Харьковка хутор, Каменской станицы, при балке Клиновой173957061Хуторское правление, част. уч.13688

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Каменский район
49213Харьковкахутор48°23'00"40°13'00"M-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Каменский муниципальный район, Красновское сельское поселение
60623430131х Харьковкахутор
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