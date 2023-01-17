деревня Верх-Тюш, деревня Верх-Тюш, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Верх-Тюш

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3133Верх-Тюш, дер.при рч. Тюше.614253143167Мечеть 1.
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3134Верх-Тюш, дер.при рч. Тюше.6242174845
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Богородская волость
991. Верх-Тюш 1-й (Горны-татар), деревня бывшая государственная, при речке Тюше, дворов 56, жителей 224, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
347471Верх-Тюшдеревня56°41'00"57°07'00"O-40-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Верх-Тюшевское сельское поселение
57636415101д Верх-Тюшдеревня
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