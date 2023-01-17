Верх-Тюш
Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3133Верх-Тюш, дер.при рч. Тюше.614253143167Мечеть 1.Показать скан
3134Верх-Тюш, дер.при рч. Тюше.6242174845Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
991. Верх-Тюш 1-й (Горны-татар), деревня бывшая государственная, при речке Тюше, дворов 56, жителей 224, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347471Верх-Тюшдеревня56°41'00"57°07'00"O-40-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636415101д Верх-Тюшдеревня