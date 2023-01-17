деревня Хлевино, деревня Хлевино, Чехов, Московская область (на 2019) — Familio

Хлевино

Чехов, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5479Архангельское (Хлевино), с. вл.при р. Лопасне.298198097Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Стремиловская волость
1324. Архангельское (Хлевино), село бывшее владельческое, при речке Лопасне, дворов 22, жителей 180, церковь православная, 2 школы

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Стремиловская волость
Село Хлевино321010½34Земское училище, имение и кирпичный завод Маркова.
Имение В. А. Маркова, при с. Хлевине3211Кирпичный завод.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Чехов
46370Хлевинодеревня55°10'с.ш.37°20'в.д.N-37-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Чехов
46784000781д Хлевинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close