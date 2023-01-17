Хлевино
Чехов, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5479Архангельское (Хлевино), с. вл.при р. Лопасне.298198097Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1324. Архангельское (Хлевино), село бывшее владельческое, при речке Лопасне, дворов 22, жителей 180, церковь православная, 2 школы
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Хлевино321010½34Земское училище, имение и кирпичный завод Маркова.
Имение В. А. Маркова, при с. Хлевине32119½—Кирпичный завод.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46370Хлевинодеревня55°10'с.ш.37°20'в.д.N-37-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46784000781д Хлевинодеревня