слобода Солдатская, слобода Солдатская, Борисоглебско-Пригородная волость, Борисоглебский уезд (на 1911) — Familio

Солдатская

Борисоглебско-Пригородная волость, Борисоглебский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
634Солдатская, слоб. каз.при р. Вороне.255160663671
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Борисоглебско-Пригородная волость
197. Солдатская, слобода бывшая государственная, при реке Воропе, дворов 300, жителей 1763, хлопч.-б. з., винокуренный завод

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Борисоглебско-Пригородная волость
Солдатская слобода«Борисоглеб.» п.-т. контора
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