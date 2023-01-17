деревня Веженки, деревня Веженки, Pildas pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Веженки

Pildas pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Люцинский уезд, Пылденская волость
226. Веженки, деревня бывшая владельческая, при реке Илже, дворов 3, жителей 46, волостное правление (уездный город в 16 верстах), школа. В 6 верстах — погост Пылда, церк Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Пылденская волость
125Веженки, с Пылденским волостным правлением (при озере Антополь)деревняколодецКатолики - Пылденского, римско-католического, православные - Бродайжского, православногоКурменскому сельскому обществу11

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Pildas pagasts
Veženki100155358ciemsEKS
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