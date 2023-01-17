Веженки
Pildas pagasts, Ludzas novads (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
226. Веженки, деревня бывшая владельческая, при реке Илже, дворов 3, жителей 46, волостное правление (уездный город в 16 верстах), школа. В 6 верстах — погост Пылда, церк Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
125Веженки, с Пылденским волостным правлением (при озере Антополь)деревняколодецКатолики - Пылденского, римско-католического, православные - Бродайжского, православногоКурменскому сельскому обществу11
Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Veženki100155358ciemsEKS