Тузлукуш
Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
664Тузлукушева, деревня.при ррч. Усени и Шерламе.1617100555588Б. - Мечетей 2 Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
517. Тузлукуш, деревня бывшая государственная, при речках Шерламе и Усени, дворов 123, жителей 695, 2 мечети
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
36Тузлукушева, д. при р. Усень, на прос. дор., мечеть, рус.-баш. шк., х.-з. маг., бак. лав., мел.171012665632Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
517811Тузлукушсело54°15'00"54°08'00"N-40-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белебеевский муниципальный район, Сельское поселение Тузлукушевский сельсовет
80609437101с Тузлукушсело