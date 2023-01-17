село Тузлукуш, село Тузлукуш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Тузлукуш

Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
664Тузлукушева, деревня.при ррч. Усени и Шерламе.1617100555588Б. - Мечетей 2 Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Чукадытамаковская волость
517. Тузлукуш, деревня бывшая государственная, при речках Шерламе и Усени, дворов 123, жителей 695, 2 мечети

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Чукадытамаковская волость
36Тузлукушева, д. при р. Усень, на прос. дор., мечеть, рус.-баш. шк., х.-з. маг., бак. лав., мел.171012665632Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белебеевский район
517811Тузлукушсело54°15'00"54°08'00"N-40-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белебеевский муниципальный район, Сельское поселение Тузлукушевский сельсовет
80609437101с Тузлукушсело
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