посёлок городского типа Монастырщина, посёлок городского типа Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Монастырщина

Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Монастырщинская волость
320. Монастырщина, местечко бывшее владельческое, дворов 39, жителей 313, волостное правление, 2 церкви православные, 3 еврейских молитвенных дома, школа, 3 кожевенных за Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Монастырщинская волость
1Мест. Монастырщина, в нем Монастырщинское вол. пр. Монастырщинском почтовом и Смоленском торговомречках: Вехре и ЖелезнякеМонастырщинс. сел. общ. 85238192Монастырщинского прав. 13038
24Мест. МонастырщинаМонаст. почт. Смолен. торг. реч. : Вехре и ЖелезнякеМонастырщинскому мещ. ев. о. 30019252045Монастырщинск. еврейск. прихода13038
27Им. МонастырщинаСмоленском торговомреч. Вехре, Лютой и Железнякедв. Ал. Ал. Войнич-Сяноженцкой, кат. 122Мстиславского р.-кат. 13638

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Монастырщинский район
10363Монастырщинапгт54°21'00"31°51'00"N-36-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Монастырщинский муниципальный район, Монастырщинское городское поселение
66627151051пгт Монастырщинапоселок городского типа
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