Монастырщина
Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
320. Монастырщина, местечко бывшее владельческое, дворов 39, жителей 313, волостное правление, 2 церкви православные, 3 еврейских молитвенных дома, школа, 3 кожевенных за Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Монастырщина, в нем Монастырщинское вол. пр. Монастырщинском почтовом и Смоленском торговомречках: Вехре и ЖелезнякеМонастырщинс. сел. общ. 85238192Монастырщинского прав. 13038
24Мест. МонастырщинаМонаст. почт. Смолен. торг. реч. : Вехре и ЖелезнякеМонастырщинскому мещ. ев. о. 30019252045Монастырщинск. еврейск. прихода13038
27Им. МонастырщинаСмоленском торговомреч. Вехре, Лютой и Железнякедв. Ал. Ал. Войнич-Сяноженцкой, кат. 122Мстиславского р.-кат. 13638
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10363Монастырщинапгт54°21'00"31°51'00"N-36-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66627151051пгт Монастырщинапоселок городского типа