село Шушковцы, село Шушковцы, Тернопільська область (на 2018) — Familio

Шушковцы

Тернопільська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Кременецкий уезд, Белозерецкая волость
902. Шушковцы, деревня бывшая владельческая, при речке Самце, дворов 61, жителей 332, часовня, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Тернопільська область
А-22777Шушківціселор-н Лановецькийсільрада Білозірська
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