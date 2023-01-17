деревня Нижнегольские, деревня Нижнегольские, Ефремовский уезд, Тульская губерния (на 1886) — Familio

Нижнегольские

Ефремовский уезд, Тульская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
2035Нижнегольские, д. каз.при рч. Гоголе.324525134150
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Каменская волость
555. Нв. Заголичная, село бывшее государственное, при речке Голице, дворов 49, жителей 281, церковь православная, лавка
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