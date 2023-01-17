Маколово
Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
483Маколово, с. удел. и вл.при рч. Сухой Аморде.6013120662675Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
294. Макалово, село бывшее удельное, дворов 186, жителей 1401, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, 23 лавки, 2 красильни, шерст Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
76042Маколовосело54°25'45°33'N-38-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89657430106с Маколовосело