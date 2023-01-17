село Зарубинцы, село Зарубинцы, Житомирська область (на 2018) — Familio

Зарубинцы

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Яроповичская волость
1070. Зарубинцы, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 132, жителей 1071, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, питейный д Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Ходорковская волость
Зарубинцы село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6463Зарубинціселоцентр сільської радир-н Андрушівськийсільрада Зарубинецька
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