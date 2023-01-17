Черкасское
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1966Черкаск (Черкасская), д. каз.при рч. Торце.4028159429455Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
464. Черкаское, деревня бывшая государственная, при речке Торце, дворов 150, жителей 851, волостное правление (уездный город в 40 верстах), лавка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6183Черкаськеселище міського типуцентр селищної ОТГр-н Слов'янськийЧеркаська селищна об'єднана територіальна громада