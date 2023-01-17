посёлок городского типа Черкасское, посёлок городского типа Черкасское, — Familio

Черкасское

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
1966Черкаск (Черкасская), д. каз.при рч. Торце.4028159429455
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Черкаская волость
464. Черкаское, деревня бывшая государственная, при речке Торце, дворов 150, жителей 851, волостное правление (уездный город в 40 верстах), лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6183Черкаськеселище міського типуцентр селищної ОТГр-н Слов'янськийЧеркаська селищна об'єднана територіальна громада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close