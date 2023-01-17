село Нижние Челны, село Нижние Челны, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижние Челны

Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2100Нижние Челны, деревня.при рч. Челнинке, близь р. Зая.9915110274284Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, печное ремесло.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Токмакская волость
1308. Челны Нижние, деревня бывшая государственная, при речке Челнинке, дворов 140, жителей 750, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Токмакская волость
9Нижние Челны, д. при реч. Челнинке, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., х.-з. маг.9610204609596Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Нижнекамский район
188448Нижние Челнысело55°24'51°51'N-39-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамский муниципальный район, Краснокадкинское сельское поселение
92644420116с Нижние Челнысело
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