Нижние Челны
Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2100Нижние Челны, деревня.при рч. Челнинке, близь р. Зая.9915110274284Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, печное ремесло.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1308. Челны Нижние, деревня бывшая государственная, при речке Челнинке, дворов 140, жителей 750, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
9Нижние Челны, д. при реч. Челнинке, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., х.-з. маг.9610204609596Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188448Нижние Челнысело55°24'51°51'N-39-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамский муниципальный район, Краснокадкинское сельское поселение
92644420116с Нижние Челнысело
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