село Казанка, село Казанка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Казанка

Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Верхне-Кармальская волость
229. Казанка (Черемшанский Косогор), деревня бывшая государственная, при речке Черемшане, дворов 62, жителей 596

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Черемшанский район
158707Казанкасело54°40'51°21'N-39-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Черемшанский муниципальный район, Черемшанское сельское поселение
92658470106с Казанкасело
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