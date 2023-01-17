Горваль
Речицкий район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
694. Горволь, местечко бывшее владельческое, при реке Березине, дворов 101, жителей 434, волостное правление, церковь православная, 2 еврейских молитвенных дома, еврейска Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Горволь, имение554435229—Показать скан
Горволь, местечко, 1618167435029—Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Горваль110
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Горваль244