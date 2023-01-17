деревня Горваль, деревня Горваль, Речицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Горваль

Речицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Горвольская волость
694. Горволь, местечко бывшее владельческое, при реке Березине, дворов 101, жителей 434, волостное правление, церковь православная, 2 еврейских молитвенных дома, еврейска Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Горвольская волость
Горволь, имение554435229
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Горволь, местечко, 1618167435029
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Речицкий район, Глыбовский сельсовет
д Горваль110

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Речицкий район, Глыбовский сельсовет
д. Горваль244
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