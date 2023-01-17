Ивановская Лисица
Грайворонский, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
550Ивановская (Черкасская, Лисица), слоб. каз. и вл.при рч. Лисенке.81048817391840Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
246. Ивановская Лисица, слобода бывшая владельческая, при речке Лисенке, дворов 603, жителей 3109, 2 церкви православных, школа, 3 ярмарки, 26 ветряных мельниц
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
115648Ивановская Лисицасело50°36'35°43'M-36-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14725000201с Ивановская Лисицасело