село Новоселово, село Новоселово, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Новоселово

Новоселовский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
828Новоселовское, с. каз.при р. Енисее.19511877298277Церковь православная 1. Богадельня. Волостное правление. Базар по воскресным дням.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Новоселовская волость
2190Новоселовское, с., на прот. р. Енисея; церк. Петропавловск. [1]; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; Р. У. Б; леч. 1 врач. уч.; Гос. сб. к.; кредт. т-во; общ. богад.; 1 част. скл. зем Показать все 156498532

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Новоселовский район
12115Новоселовосело54°59'90°58'N-46-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Новоселовский муниципальный район, Сельское поселение Новоселовский сельсовет
4641409101с Новоселово#Н/Д
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