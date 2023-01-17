село Коповка, село Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Коповка

Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
642Коповка (Богоявленское), с. вл.при р. Ваде.171935013451390Церковь православная 1. Сельское училище. Мельниц 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Рахмановская волость
379. Коповка, село бывшее государственное, при реке Ваде, дворов 483, жителей 3256, церковь православная, школа, лавка, базар, ярмарка 8-го июля.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Вадинский район
47861Коповкасело53°34'43°09'N-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Вадинский муниципальный район, Сельское поселение Рахмановский сельсовет
56615422131с Коповкасело
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