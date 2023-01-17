Коповка
Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
642Коповка (Богоявленское), с. вл.при р. Ваде.171935013451390Церковь православная 1. Сельское училище. Мельниц 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
379. Коповка, село бывшее государственное, при реке Ваде, дворов 483, жителей 3256, церковь православная, школа, лавка, базар, ярмарка 8-го июля.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47861Коповкасело53°34'43°09'N-38-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56615422131с Коповкасело