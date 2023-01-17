село Толстовка, село Толстовка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Толстовка

Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Екатериновская волость
40. Нв. Толстовка, село бывшее удельное, при речке Чернавке, дворов 72, жителей 634, церковь православная, лавка, 2 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Безенчукский район
56156Толстовкасело52°58'с.ш.49°37'в.д.N-39-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Безенчукский муниципальный район, Сельское поселение Купино
36604420116с Толстовкасело
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