село Кокуй-Комогорцево, село Кокуй-Комогорцево, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Кокуй-Комогорцево

Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Митрофановское станичное общество
723Комогорцев пос.Крестьянских дворов: 23. Всех дворов: 23. 145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Шилкинский район
27343Кокуй-Комогорцевосело51°56'115°52'M-50-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Шилкинский муниципальный район, Богомягковское сельское поселение
76654405106с Кокуй-Комогорцевосело
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