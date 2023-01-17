Камшалай
Jonavos rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Комшаны, з., спл. р. Вилия, жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 20, у. гор. 87 в., вол. пр. 29в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Гайжуны 3 в.
Комшаны в., спл. р Вилия, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 20, у. гор. 90 в., вол. пр. 30 в., ст. кв. 41 в., ст. ж. д. Гайжуны 3 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Kamšalų k.