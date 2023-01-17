деревня Уфимская пристань, деревня Уфимская пристань, Красноуфимский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Уфимская пристань

Красноуфимский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3268Уфимская пристань, дер.при р. Уфе.1009067276298Часовня православная 1. Пристань.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Михайловская волость
1039. Уфимская пристань, деревня бывшая государственная, при реке Уфе, дворов 77, жителей 771, часовня, 2 тржк.: 8-го июня и 22-го октября, пристань
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