Рудно
Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
917Рудно (Новокупровщина), д. Павл. гор. пр.при рч. Руденке.40станов. кварт.42159168Показать скан
918Рудно, погост.при рч. Руденке.40—61319Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
86. Рудно-Новокупровщина, деревня бывшая владельческая, при речке Рудне, дворов 47, жителей 302, школа, 3 кожев. зав., 8 гонч. зав., водяная мельница
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Рудно с., потч. контора, земская ст.391 стан2381 участок20станция Рудно.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
26665Руднодеревня58°56'28°16'O-35-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41642420246д Руднодеревня