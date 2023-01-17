деревня Рудно, деревня Рудно, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Рудно

Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
917Рудно (Новокупровщина), д. Павл. гор. пр.при рч. Руденке.40станов. кварт.42159168
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918Рудно, погост.при рч. Руденке.4061319Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Выскатская волость
86. Рудно-Новокупровщина, деревня бывшая владельческая, при речке Рудне, дворов 47, жителей 302, школа, 3 кожев. зав., 8 гонч. зав., водяная мельница

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Выскатская волость
Рудно с., потч. контора, земская ст.391 стан2381 участок20станция Рудно.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район
26665Руднодеревня58°56'28°16'O-35-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Новосельское сельское поселение
41642420246д Руднодеревня
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