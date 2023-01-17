деревня Солнечная, деревня Солнечная, Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Солнечная

Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Черневская волость
25Дер. Чертовщинапроселкеруч. КосинеПолуевскому с. о. 186285Коровчинск. пр. 3935
41Окол. Чертовщинапроселкеручьетов. кр пр. и кат. 102629Коровчинск. пр. 3933
53Лесопильный завод “Чертовщина”проселкер. Косине2-му Губаревскому тов. 22Коровчинск. пр.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Дрибинский район, Коровчинский сельсовет
д Солнечная15

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Дрибинский район, Первомайский сельсовет
д. Солнечная29
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