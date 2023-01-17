деревня Ятра, деревня Ятра, Новогрудский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ятра

Новогрудский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Почаповская волость
533. Ятра, село бывшее государственное, при речке Ятранке, дворов 23, жителей 270, церковь православная, 2 часовни, лавка, мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Почаповская волость
Ятра, имение2212132217
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Ятра, село398552132217
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Новогрудский район, Валевский сельсовет
д Ятра193

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Новогрудский район, Валевский сельсовет
д. Ятра97
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