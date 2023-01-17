деревня Бабаево, деревня Бабаево, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Бабаево

Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10593Бобаево, д. каз.при рч. Вайкалице.1414114148
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Нестеровская волость
1726. Бабаева, деревня бывшая государственная, при речке Вайкалице, дворов 11, жителей 77, часовня

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Нестеферовская волость
66БабаевоБудринское.Ильинский-Будринскийбывшие государственные1312245165
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