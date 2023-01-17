село Верхний Ольшанец, село Верхний Ольшанец, Яковлевский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Верхний Ольшанец

Яковлевский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Корочанский уезд
1049Верхний Ольшанец, с. каз. и вл.при Ольшаном колодце.2510150660700Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Корочанский уезд, Новооскоченская волость
400. В. Ольшанец, село бывшее государственное, дворов 195, жителей 1480, церковь православная, школа, 2 лавки, 2 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Яковлевский район
115993Верхний Ольшанецсело50°47'36°50'M-37-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Яковлевский
14755000126с Верхний Ольшанецсело
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