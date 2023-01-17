рабочий посёлок Досчатое, рабочий посёлок Досчатое, город Выкса, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Досчатое

город Выкса, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3218Дощато-Железницкий и Пристанской заводы, вл.при р. Оке и рч. Железнице.3030215525683Церквей православных 2. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Дощатинская волость
1249. Дощатое-Железницкое, село бывшее владельческое, дворов 330, жителей 2700, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки, по Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Досчатинская волость
3555Досчатинская прист.34560166312
3556Досчатово село272334516833

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Выкса
18260Досчатоераб.посёлок55°23'42°06'N-38-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Выкса
22715000066рп Досчатоерабочий поселок
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