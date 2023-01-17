село Попельнастое, село Попельнастое, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Попельнастое

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1379Попельнастое, с. южн. пос. херс. окр.при рч. Омельнике.471743113121187Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Попельнастовская волость
330. Попельнастое, село бывшее государственное, при речке Омельнике, дворов 612, жителей 3672, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, шко Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-11757Попельнастеселоцентр сільської радир-н Олександрійськийсільрада Попельнастівська
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