деревня Гришкино, деревня Гришкино, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Гришкино

Тосненский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4115Гришкино, д. вл.при р. Тосне.5448283939Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Лисинская волость
591. Гришкина, деревня бывшая владельческая, при реке Тосне, дворов 20, жителей 118, часовня, школа

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Лисинская волость
Гришкино д. 474 стан31142 участок31село Лисино.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район
24984Гришкинодеревня59°19'30°48'O-36-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение
41648430111д Гришкинодеревня
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