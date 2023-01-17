село Покровка, село Покровка, Абанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Покровка

Абанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Абанская волость
826Покровская, д. (п. уч. Неняньков, 191 дол.)3310211056

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Абанский район
164990Покровкасело56°55'95°47'O-46-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Абанский муниципальный район, Сельское поселение Покровский сельсовет
4601434101с Покровка#Н/Д
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