рабочий посёлок Чишмы, рабочий посёлок Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан (на 2018) — Familio

Чишмы

Чишминский район, Республика Башкортостан (на 2018)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
80Чишма, деревня.при ключе Чишме.4515133311342Б. 303 - 334. Тп. 8 - 8. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Плотничество и пилка леса. Близь деревни находится мавзолей времен Тамерлана, привлекающий сюда много бог Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Сафоравская волость
184. Чишма, деревня бывшая государственная, при речке Чшпме, дворов 135, жителей 642, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Сафаровская волость
33Чишма, д. при реч. Чишме, близь ст. Сам.-Злат. жел. дор. Чишма, мечеть, склад земледельч. орудий, лесо-торгов. склад, 3 бак. лав., 3 хлеб. скл., татар. учил., кузн., х.-з Показать все 4312194574579Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чишминский район
13361Чишмыраб.посёлок54°36'00"55°24'00"N-40-051
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